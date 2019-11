Wanessa Camargo fala sobre reação dos pais ao ouvirem música que ela escreveu sobre o divórcio

25/11/2019 | 17:11



Em meio a uma briga judicial entre Zezé Di Camargo e Zilu, Wanessa Camargo surpreendeu ao lançar a canção Por Favor, em que fala sobre a separação dos pais. Agora, em entrevista a um programa noturno do SBT, a cantora deu detalhes sobre a música.

Wanessa falou sobre o motivo pelo qual escreveu a canção.

- Fiz para que eu tirasse do meu peito aquela sensação que estava vivendo.

A cantora também revelou qual foi a reação de seus pais ao ouvirem a música pronta:

- Eles acharam lindo. Essa aprovação é importante, mas deixei claro que falava dos meus sentimentos. Parte de quem está falando ali é minha criança interior.

Complicado, hein? A cantora, que ultimamente tem falado bastante sobre saúde mental e problemas psicológicos, também desabafou sobre a ideia de que os bens materiais trazem felicidade.

- Você não estar bem com você não tem nada a ver com o que você tem. Claro que é muito importante ter condições de educação, saúde. Mas existem outras coisas. Já passei por momentos que fiquei completamente sem chão, sombrios. Pedi ajuda para as pessoas que estavam próximas e disse: Não estou bem.

E aí, concorda?