Netflix anuncia o fim da série Anne With an E

25/11/2019 | 17:11



Sem nenhum aviso prévio, a Netflix anunciou, nesta segunda-feira, dia 25, que a terceira temporada de Anne With an E será a última da série. A triste notícia chegou através de um post no Instagram oficial da plataforma, junto de um pôster inédito.

Mal podemos esperar para visitar meus amigos em Green Gables pela última vez! Anne With an E estreia dia 3 de janeiro [na plataforma], estava escrito na legenda.

Logo após o anúncio, a protagonista da série, Amybeth McNulty, que dá vida à intensa Anne, fez uma declaração bastante emocionante em seu perfil. A atriz faz uma despedida à personagem através de uma carta. Nela, Amybeth lamenta o final do show, mas agradece por todos pelo tempo vivido com toda a equipe.

Querida Anne, eu acho que eu nunca estarei pronta para te dizer adeus - mas como diz o ditado, tudo um dia acaba. Obrigada por me ensinar, por crescer comigo e por me amar. Eu coloquei muito de quem você é na minha própria vida - a Anne me ensinou como ser corajosa, como ser forte, como amar de forma genuína e como ultrapassar os diferentes obstáculos da minha vida. Ela é muito mais que meras palavras no papel. Ela é realmente parte de quem eu sou, e eu vou carregá-la para sempre. Eu não vou negar que meu coração está partido, mas mais que isso, eu sou grata. Uma grande parte da minha infância está documentada, e que experiência fantástica que é documentar. Para toda a equipe e elenco, minha segunda família. Vocês colocaram um pedaço do seu coração e alma nesse projeto, e eu prometo para vocês que isso não vai passar despercebido. Cada um de vocês ajudou a moldar a mulher que eu sou hoje, eu só posso esperar que deixei vocês orgulhosos de algum jeito. Vocês são pessoas inesquecíveis e eu nunca conseguirei agradecer o bastante. Por favor, vamos manter contato. E para vocês, os telespectadores. Os que nos apoiaram esses últimos anos. Eu posso dizer isso agora, mas naqueles dias difíceis, frios e estressantes, ver o efeito que a série tem nos dias de vocês nos fez continuar. Eu posso dizer tranquilamente que aqueles dias duros valeram a pena, por vocês. Eu vou sentir saudade da série com todo o meu coração e eu nunca esquecerei dessa jornada. Minha infância foi uma das boas, obrigada a todos vocês. Nas palavras sábias da @moirawalleybeckett "Eu estou tão triste de te ver partir, mas ainda assim tão feliz de poder ter te conhecido". Com todo meu amor, Amybeth. Curtam a final! Chega dia 3 de janeiro, na Netflix, escreveu ela.

Os fãs ficaram arrasados com a notícia e não demorou muito para que fosse criada uma campanha que pretende salvar a série, na tentativa de que ela ganhe uma quarta temporada.

Anne With an E é baseada nos livros de L.M. Montgomery e a história, que se passa no século 19, acompanha a jovem órfã Anne Shirley-Cuthbert e sua vida depois de ser adotada pelos irmãos Marilla e Matthew Cuthbert. O elenco conta com Amybeth McNulty, Geraldine James e R.H. Thomson, e a terceira e última temporada estreia na Netflix no dia 3 de janeiro.