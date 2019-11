LVMH, dona da Louis Vuitton, anuncia compra da Tiffany & Co. por 67 bilhões de reais!

25/11/2019 | 16:11



O grupo de luxo francês, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, anunciou nesta segunda-feira, dia 25, a compra da joalheria americana Tiffany & Co. por 16 bilhões de dólares - a maior aquisição da história da empresa comandada pelo bilionário Bernard Arnault. O valor, convertido para a moeda brasileira, fica em 67 bilhões de reais! Quanta grana, hein?

Em um comunicado conjunto, os dois grupos afirmam ter concluído um acordo definitivo para a aquisição da Tiffany & Co. pelo LVMH, a um preço de 135 dólares, cerca de 568 reais, por ação. A expectativa é que o negócio seja concluído em meados de 2020.

A Tiffany & Co. foi fundada em 1837 nos Estados Unidos e possui mais de 300 lojas por todo o mundo. A marca é um dos nomes mais conhecidos na indústria de joias e apareceu no filme Breakfast at Tiffany's (conhecido como Bonequinha de Luxo no Brasil), estrelado por Audrey Hepburn. O diamante é sua principal atividade: mais da metade de suas joias tem pelo menos uma dessas pedras.