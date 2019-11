Anitta ganhou mais de 80 milhões de reais em 2019 só com publicidade

25/11/2019 | 16:11



Parece que esse é realmente o auge da Poderosa! Depois de ter estourado com a música Bang, em 2015, Anitta se tornou um dos grandes nomes para o mercado publicitário. De acordo com a coluna do Leo Dias, nos dias atuais, a maior parte da renda da cantora vem de seus comerciais - e não de shows!

Segundo o colunista, o cachê de um show de divas do pop em geral gira em torno de 180 a 200 mil reais. Levando em conta que Anitta realiza, em média, 135 shows anuais, a gata fatura cerca de 27 milhões por ano - o que representa pouco mais de um terço do arrecadado por ela com publicidade. Até o momento, em 2019, com ações de marketing e campanhas publicitárias, a cantora já conseguiu 80 milhões de reais - e esse valor ainda pode aumentar, segundo o jornalista!

Com o prestígio em alta entre quem anuncia, só este ano Anitta já foi a grande estrela de marcas como Renault, Claro, Sandálias Ipanema, Itaú, Adidas, Samsung, Skol e Skol Beats. O apelo junto a esta última marca citada foi tão forte que a Ambev teria até contratado a cantora como chefe de criatividade e inovação da Skol Beats, tendo lançado a Skol Beats 150 como o primeiro lançamento sob sua supervisão na companhia.

Ela está com tudo, né?