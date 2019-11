Caio Castro foge de pergunta sobre namoro e revela que já ficou excitado em cena

25/11/2019 | 16:11



Caio Castro participou de um jogo de Verdade ou Consequência no canal de YouTube de Giovanna Ewbank e não hesitou ao fugir de perguntas sobre sua vida amorosa. Na brincadeira, Caio e Gio faziam perguntas um para o outro e, caso não quisessem responder, precisavam tomar uma dose de uma bebida alcoólica.

Ao ser questionado se estava solteiro, o ator, ao invés de tomar um shot do copo que estava na sua frente, pegou a garrafa de bebida e bebeu direto do gargalo. Eita! Será que isso quer dizer que ele está mesmo em um relacionamento com Grazi Massafera?

Em outro momento, Giovanna perguntou ao ator se ele já teria ficado excitado enquanto gravava cenas de novela, e ele não hesitou em responder.

- Já fiz novela na época com a pessoa que era minha mulher e fiquei.

Vale lembrar que, em 2013, Caio e Maria Casadevall viveram um romance bem quente na novela Amor À Vida, e rumores apontavam que os dois estavam juntos também na vida real - algo que não foi confirmado pelos atores.