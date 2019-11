Lázaro Ramos divulga conversa íntima com Taís Araújo para parabenizá-la pelos 41 anos de idade

25/11/2019 | 16:10



Lázaro Ramos usou o Instagram para dar os parabéns para a esposa, Taís Araújo, que completa 41 anos de idade nesta segunda-feira, dia 25. Na publicação, o ator compartilhou um print de uma conversa particular que teve com a amada pelo WhatsApp, onde a atriz ficou sabendo que era uma das grandes inspirações do marido.

Compartilho hoje com vocês aqui uma mensagem particular, mas por um bom motivo: Ela revela alguns traços da nossa relação! Somos casados há 15 anos e hoje é aniversário da minha amada Tais! Durante todos esses anos, conheço uma mulher que permite e provoca que tenhamos uma relação de amor, carinho e humor, declarou Lázaro.

Logo em seguida, ele continua a declaração para a aniversariante:

E sim, Taís, falo bem de você por aí, porque você merece e, além de ser uma mulher inteligente, empenhada, dedicada, carinhosa, talentosa, mãe maravilhosa, uma pessoa incrível de se conviver e uma pessoa agregadora, que dá conta de uma novela, um programa como apresentadora (e faz bem) e também das relações pessoais. Que tá completando 41 anos com carinha de 25, sim, admito! Além disso tudo, você ainda tem um sorriso que quando aparece, deixa qualquer ambiente mais iluminado! Feliz aniversário, meu amor, você é uma luz para todos nós! Obrigado por cada dia e que seus dias sejam sempre cheios de saúde e de razões para celebrar. Te amamos, finalizou ele.

Lázaro e Taís são casados desde 2011. Atualmente, são pais de Maria Antônia, de quatro anos de idade, e de João Vicente, de oito anos de idade.