Não deixe o impulso falar mais alto

A Black Friday está chegando. Mais conhecida por longas filas frustrantes, grandes multidões e quantidades limitadas de mercadorias com desconto. Você pode ter passado meses se preparando e economizando para esse dia. Porém, é importante estar ciente das táticas usadas pelos varejistas para evitar gastos excessivos ou comprar algo do qual se arrependerá mais tarde. Preços e prazos são manipulados para maximizar as compras que fazemos, portanto, tenha em mente o que você realmente precisa ou deseja, bem como seu orçamento. Isso é essencial para sobreviver à temporada de compras sem gastar demais. Lembre-se, o Natal está chegando!

O segredo da Black Friday é que as ofertas não são reveladas com muita antecedência. Dessa forma, as pessoas são obrigadas a tomar decisões de compra mais rapidamente do que o normal. A pressão de venda com tempo limitado significa que geralmente não temos tempo suficiente para refletir e decidir se devemos ou não comprar algo, e a luta interna para evitar o remorso é acelerada. Essa é uma das razões pelas quais fazemos compras por impulso – porque os varejistas nos forçam a tomar decisão rápida e, quando isso acontece, há grande chance de fazermos escolhas e tomarmos decisões equivocadas. Sendo assim, saiba como não agir por impulso e sobreviver à Black Friday:

– Faça lista: saiba o que você quer. Sem plano, será tentador gastar dinheiro que você não tem em itens que você não precisa. A experiência será repleta de exaustão, compra por impulso e possivelmente até culpa. Faça lista e atenha-se a ela.

– Tenha orçamento: limite-se rigidamente ao que você pode e não pode pagar. Se precisar pedir dinheiro emprestado, procure as melhores taxas de juros e tenha plano claro de como você pode pagar sua dívida. Mas, de preferência, tente ao máximo não se individar e, muito menos, além de suas possibilidades.

– Não procure sempre o menor preço: encontrar produto por pechincha pode parecer vantajoso, mas nem sempre é o caso. Muitos varejistas aproveitam para girar o estoque mais antigo antes do fim do ano. Portanto, antes de gastar, verifique o ciclo de vida do produto que você está comprando. Atente-se principalmente com smartphones e tablets.

– Se antecipe nas pesquisas: use sites de comparação de preços e faça pesquisas sobre produtos e compras antes. Isso elimina as possibilidades de cair em furadas e oferece tempo para considerar suas opções (e se você realmente deseja comprar algo em primeiro lugar). Muitas pessoas dizem serem capazes de encontrar melhores ofertas fora do prazo da Black Friday – isso é verdade, basta pesquisar!

Se você está esperando ansiosamente por esse dia, prepare-se! Não deixe o desejo falar mais alto que as necessidades e faça boas escolhas!

Uranio Bonoldi é professor, palestrante e escritor.

Lamentável

Como cidadão brasileiro, fico envergonhado com o fato de o presidente da República se prestar a criar mais um partido ideológico, com o número 38. Apologia às armas! Demonstra total desrespeito à Nação. Vamos trabalhar, presidente! Para isso que foi eleito. Mais um ano perdido neste País do atraso.

Eduardo de Amorim

Mauá

Atendimento

Faço esta reclamação sobre a Lanchonete Bambú, no Riacho Grande, em São Bernardo, porque se encontra em péssimas condições de atendimento ao cliente. Como exemplo cito panelas sujas, cadeiras velhas, fiação elétrica aparecendo e falta de higiene. Cadê a Vigilância Sanitária de São Bernardo, que não faz vistoria? Peço ao prefeito Orlando Morando, ao vice Marcelo Lima e ao subprefeito doutor Ivar que tomem as providências necessárias.

Edmilson dos Santos

São Bernardo

Euforia

Eufóricos, os fãs de Bolsonaro, ainda deputado – já havia 28 anos e nada de relevante ao País – acreditavam que com sua eleição à Presidência do Brasil a bolsa de valores subiria e o dólar iria cair. O banco Credit Suisse criou a expectativa de que a moeda norte-americana caísse a até R$ 3,50. Para esse banco, vitória de Bolsonaro seria ‘construtiva’ à nossa moeda, o real. Pois bem. Passados dez meses da eleição e com Bolsonaro no poder, este Diário nos informa que o dólar fechou a segunda-feira a R$ 4,20, a maior cotação da história (Economia, dia 19)! Aí, claro, colocam a culpa nas tensões na América Latina, quando, na verdade, a culpa é de presidente totalmente despreparado, como o nosso, que até agora não apresentou projeto que coloque o Brasil na rota do crescimento novamente e se preocupa apenas com coisinhas irrelevantes. Bolsominions, que devem estar completamente arrependidos do voto, façam arminha com a mão!

Alberto de Souza e Silva

Diadema

Combustíveis

A história do aumento de preços nos combustíveis sempre se repete (Economia, dia 20). É impressionante a habilidade de donos de postos de combustíveis de alterar as placas de preços toda vez que há reajuste, como visto na foto da Primeira Página. Eles nem mesmo esperam a divulgação oficial. Ficam sabendo com antecedência e já mudam tudo. Mas não é assim que funciona quando, raramente, há diminuição do valor dos combustíveis. Às vezes nem ao menos sentimos os efeitos quando ficam mais baratos. Como pode a gasolina no Brasil custar quase (ou até mais) R$ 5? Há uns anos ouvíamos falar que o País seria autossustentável nos combustíveis com a descoberta do ‘incrível’, ‘maravilhoso’, ‘sensacional’, ‘fenomenal’ pré-sal. Mas entra presidente, sai presidente e nada de caírem os preços dos combustíveis. E agora, com Bolsonaro, é que parece que nada vai melhorar mesmo!

Abedias Barbato

São Caetano

Pé gelado

Bolsonaro é tremendo pé-frio! Declarou ser fã de Donald Trump, o que bastou para o presidente dos Estados Unidos passar a ser investigado por vazamento de informações sigilosas de adversário. Foi só declarar apoio a Maurício Macri na Argentina para o candidato sofrer acachapante derrota para Alberto Fernández. Anunciou torcida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel, que perdeu feio para o general reformado Benny Gantz. No campo esportivo, apareceu com a camisa do Palmeiras. O Verdão foi desclassificado da Libertadores, da Copa do Brasil e caiu pelas tabelas no Brasileirão, agora brigando pela vice-liderança. Não satisfeito, posou com a camisa do Santos: Sampaoli anunciou que vai embora. Prometeu acabar com o PT, mas destruiu seu próprio partido, o PSL. Em compensação, disse que queimadas e desmatamentos ‘são culturais’. Estamos bem de presidente! Socorro!

Sérgio Rivaldo Lembo

Santo André

Independência

Observa-se hoje que o STF (Supremo Tribunal Federal) está legislando e não apenas julgando. Diria que atualmente está até administrando. Com a decisão de revogar a prisão após decisão em segunda instância, resolveu o crônico problema penitenciário do Brasil. Em decorrência de sua decisão estão soltando traficantes e outros meliantes em tal profusão que brevemente não teremos mais problemas de superpopulação carcerária. Os ‘eficientes’ Tofolli, Lewandowski e Gilmar Mendes deveriam se transferir do Judiciário para o Executivo, visto que já atuam também no Legislativo.

Cláudio Juchem

Capital

Em massa

Médicos preferem que vidas sejam perdidas do que cumprir horário. A ameaça de que médicos plantonistas da rede pública municipal de São Bernardo iniciariam pedido de demissão em massa caso a permanência dos pontos eletrônicos em reconhecimento facial em postos de saúde, como as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PS (Pronto-Socorro) Central, Policlínica, HC (Hospital de Clínicas), seja mantida chama atenção do Executivo municipal. Ou pelo menos deveria. Os munícipes reagem com irritação à medida anunciada pelos médicos. Muitos entendem que não há nada demais na instalação do cartão de ponto. Recusá-lo é confissão expressa de que não estão cumprindo o expediente. Agora, ao que tudo indica, não sabem o que fazer se os médicos pedirem demissão em massa.

Luizinho Fernandes

São Bernardo