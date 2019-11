Triste realidade

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019



Há no Grande ABC pelo menos 80 famílias que sofrem com a dor gerada pela dúvida. Gente atormentada pelo desaparecimento de um de seus entes, que viu suas vidas se transformar em uma busca desenfreada por notícias e que luta diariamente para manter a esperança do reencontro.

Seres humanos que concentram suas forças na tentativa de achar aqueles que sumiram. Que se esforçam para compreender o que ocorreu e, por muitas vezes, não entendem o descaso das autoridades quando invocam seus direitos de cidadãos e solicitam, em vão, auxílio para tal demanda.

A reportagem mostra que os jovens (com até 30 anos) representam 53,08% dos desaparecidos. Que 65% são do sexo masculino e 75% dos sumiços ocorreram entre 2017 e 2019.

No texto, impressiona a declaração da delegada que atua em divisão da Polícia Civil que tem como principal função a investigação destes casos. Segundo ela, 90% das desaparições se dão de forma voluntária, ou seja, por vontade própria o indivíduo se evade. Partida que pode ser motivada por rebeldia ou problemas familiares. E que estes, entretanto, acabam regressando.

Mas existem também os desaparecimentos involuntários, causados por eventos de que não se têm controle, como acidentes ou problemas de saúde. Além dos forçados por terceiros, como por exemplo os sequestros.

Advogado, que também opina sobre o tema, cita a necessidade da existência de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas com atualizações mais precisas. Isso seria fundamental para facilitar os reencontros. Na mesma linha, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira cita a necessidade de políticas públicas sobre o tema, de forma que, por exemplo,hospitais possam compartilhar digitais e fotos de pacientes não identificados com a polícia, o que tornaria mais ágil o seu reconhecimento e a procura pelas famílias.

O fato é que essa questão não pode mais ser ignorada. O Estado tem o dever de tomar providências, e o mais rápido possível.