Leo Alves



25/11/2019 | 15:48

Sede da próxima Copa do Mundo, o Catar vai ter um bom evento teste no próximo mês. O país vai receber o Mundial de Clubes da Fifa, que terá o Flamengo, campeão da Libertadores, como um dos participantes. Além do time carioca, Liverpool (ING), Espérance (Tunísia), Monterey (Mex), Al-Hilal (Arábia Saudita), Hienghène Sport (Nova Caledônia) e Al-Sadd (Catar) são os outros times do campeonato.

Na galeria, conheça os principais pontos turísticos do Catar, país onde o Flamengo terá a chance de repetir a conquista do mundial de 1981.

Descubra o Catar, terra do Mundial de Clubes