Honda anuncia campanha para HR-V PcD

Da Redação, com assessoria



25/11/2019 | 15:18

Por meio do programa Honda Conduz, a marca japonesa anunciou uma campanha inédita de vendas do modelo HR-V para o público PcD. Trata-se de um desconto especial que, somado à isenção de IPI, proporciona 18% de desconto nas versões LX, EX e EXL.

Com a somatória de ambos os descontos, o modelo LX na cor sólida, por exemplo, pode ser adquirido por R$ 77.061,23. Confira abaixo os detalhes da tabela de preços.

Campanha Honda HR-V PcD

A campanha é válida até 13 de dezembro, em todo o território nacional, nas concessionárias participantes.

Carros PcD

Na galeria, confira modelos que contam com versões especiais para o público PcD.

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Spin LT Foto: Divulgação Chevrolet Spin LT Foto: Divulgação Citroën Aircross 1.6 Live Auto Business Foto: Divulgação Citroën Aircross 1.6 Live Auto Business Foto: Divulgação Citroën C4 Cactus 1.6 Fell Business Foto: Divulgação Citroën C4 Cactus 1.6 Fell Business Foto: Divulgação Ford EcoSport SE Direct 1.5 Foto: Divulgação Honda City Personal Foto: Divulgação Honda Fit Personal Foto: Divulgação Hyundai Creta Foto: Divulgação Hyundai Creta Foto: Divulgação Jeep Renegade Foto: Divulgação Jeep Renegade Foto: Divulgação Nissan Kicks 1.6 S Direct CVT Foto: Divulgação Nissan Versa 1.6 SL Direct CVT Foto: Divulgação Peugeot 2008 1.6 AT Allure (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Peugeot 2008 1.6 AT Allure (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Renault Duster Authentique (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Renault Duster Authentique (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Virtus Sense 1.6 MSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Virtus Sense 1.6 MSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Polo Sense 200 TSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Polo Sense 200 TSI (foto ilustrativa)