Após infarto, Galvão Bueno anuncia alta hospitalar e agradece apoio: - Obrigado pelas mensagens, orações e pensamentos positivos

25/11/2019 | 14:11



Recentemente, Galvão Bueno deu um susto e tanto em seus fãs ao sofrer um infarto em Lima, no Peru, onde iria narrar a final da Libertadores. Ele foi levado às pressas a um hospital local e passou por uma cirurgia. Se recuperando, ele ficou de fora do evento esportivo, que contou com a disputa entre o Flamengo e o River Plate.

Em novo vídeo postado no Instagram, ele primeiro parabeniza o time brasileiro pela vitória e, sem seguida, dá notícias sobre o seu estado de saúde:

- Que fim de semana esportivo foi esse?! A nação rubro-negro enlouqueceu. O Flamengo conseguiu um feito inédito: dois títulos em um só final de semana! Bicampeão da Libertadores e heptacampeão brasileiro. Eu, tão acostumado a estar nas decisões, estava me recuperando no hospital aqui em Lima. Parabéns, Flamengo, faça festa mesmo!

E continua:

- E eu quero dar uma notícia pra vocês que torceram muito por mim: já estou com a alta determinada e se Deus quiser, terça-feira [dia 26] já estarei aí no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos por todas as mensagens, orações e pensamentos positivos. E até breve na tela da Globo!