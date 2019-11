Em A Fazenda 11, Hariany afirma que não voltará com Lucas e Diego dá conselhos para o modelo: - Tenta enxergar o lado dela

25/11/2019 | 14:11



Sim: temos mais um capítulo do romance entre Hariany e Lucas em A Fazenda 11! Na madrugada desta segunda-feira, dia 25, o casal conversou novamente sobre o relacionamento e a peoa foi enfática ao dizer que não pretende retomar o namoro com o modelo - mesmo depois dele ter feito um longo desabafo sobre as últimas brigas dos dois.

- De certa forma você tem razão. Mas de outra forma, eu nunca cometi nada para te atrapalhar. Foi justamente ao contrário, por ter pensado muito em você, por ter ido muito afoito à relação. Não sei também o que as pessoas pensam lá fora. Acho que a decisão que você tomou foi muito séria. E a gente sair daqui separados... Sei lá. Teria que ter um motivo mais forte, sabe? As coisas que afastaram a gente são pequenas, mas de certa forma são constantes, repetitivas. Eu errei tentando acertar, desabafou Lucas.

- Eu estou aqui se você quiser conversar. Se você quiser ficar do meu lado, pode ficar. Mas só para isso. Eu não quero voltar mais., afirmou Hari.

O peão insistiu, dizendo ser positivo ter um relacionamento dentro do reality.

- Tem certeza de que não passa pela sua cabeça que é muito melhor ficar comigo? O tempo passa mais rápido, é mais gostoso, a gente fica mais feliz... E outra, todo mundo já teve uma relação assim.

- Eu não estou pensando nas pessoas. Estou pensando em mim e em você., disparou a ex-BBB.

Lucas, então, alegou que a amada deveria se esforçar mais.

- Eu estou insistindo tanto assim porque eu sei que você é forte. Você é forte para tantas coisas. Talvez se você se esforçasse um pouco mais, me desse mais uma última chance.

Depois, em conversa com Diego, o peão falou sobre seus sentimentos.

- No mundo de hoje, esse negócio de gostar muito está extinto., apontou o modelo.

Sincero, Diego fez com que o amigo enxergasse as coisas de uma outra maneira.

- Não é que ela goste menos, mas você foi com mais intensidade no relacionamento do que ela. Ela se assustou, se retraiu. É uma menina tímida. Então tenta enxergar o lado dela. É medo, receio. Cada um age de um jeito. Você pegou ela como seu suporte aqui dentro.

