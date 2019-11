25/11/2019 | 14:11



Alguns famosos surpreendem na hora de fazer uma tatuagem, não é?

Selena Gomez chamou a atenção dos fãs ao fazer um post em seu Instagram revelando mais uma nova tatuagem!

A cantora de 27 anos de idade compartilhou com seus seguidores uma colagem que mostrava uma tatuagem no alto da coxa, próxima à virilha: duas mãos em oração com um rosário pendurado. Bem religiosa, né?