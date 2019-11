25/11/2019 | 13:11



Prestes a completar um ano de vida, a primogênita de Sabrina Sato e Duda Nagle foi flagrada pela avó, Leda Nagle, no último domingo (24), vendo a mamãe pela primeira vez na televisão!

Durante as gravações do programa especial em homenagem a Gugu Liberato, a apresentadora teve a pequena de 11 meses como plateia, que assistia a TV no colo do pai.

- A primeira vez que Zoe viu a mamãe na televisão! Papai mostrando pra ela!, disse a avó, ao compartilhar o momento fofíssimo da neta pelo Instagram.

Nos comentários, os internautas ficaram babando por Zoe, que roubou mais uma vez a cena com tanta fofura!

Que coisa linda meu Deus, disse uma.

Que fofinhos, admirou outra.

É uma graça, né?