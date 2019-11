Esposa de Gugu Liberato, Rose Miriam fala sobre momento do acidente

25/11/2019 | 13:10



Como você viu, Gugu Liberato morreu na última sexta-feira ( 22), aos 60 anos de idade, após sofrer morte cerebral decorrente de uma queda de cerca de quatro metros em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O velório do apresentador acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e terá um período aberto ao público. Depois, ele será sepultado no Cemitério Getsêmani, em São Paulo, no jazigo da família.

No último domingo (24), a assessoria de imprensa de Gugu liberou um novo comunicado a respeito da doação de órgãos e, também, do translado do corpo para o Brasil. De acordo com as informações, a cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada na noite de sábado, dia 23, e na madrugada de domingo, dia 24, com duração de mais de seis horas. Momentos antes do procedimento cirúrgico começar, a família de Gugu leu um texto escrito em primeira pessoa, assinado pelo apresentador:

Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

No texto, também foi dito que agora o apresentador poderia ajudar os outros, visto que a doação deverá beneficiar cerca de 50 pessoas.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu, diz a carta.

Os parentes de Gugu, também de acordo com a assessoria do apresentador, perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse na fila para transplante. Entretanto, os familiares foram informados que isso não poderia acontecer por questões da distância e tempo de conservação dos órgãos doados. O corpo de Gugu Liberato já deixou o hospital para que tenha início o processo de traslado ao Brasil, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

Nossa expectativa é que esse exame deve ser feito amanhã (segunda-feira). Somente depois disso será liberado para a retirada pela agência funerária, possivelmente no período da tarde, informou a assessoria do apresentador.

Ainda no último domingo, dia 24, o Fantástico exibiu uma entrevista com o neurocirurgião brasileiro Guilherme Lipsky, que foi chamado pela família para acompanhar Gugu no hospital, em que ele classificou a situação do apresentador durante o acidente como extremamente grave.

- Numa altura de 3 metros e meio, 4 metros caindo em pé, um adulto, a gente espera uma fratura de calcanhar, eventualmente uma fratura de bacias. Mas nunca bater a cabeça diretamente. Então para ter acontecido o que aconteceu, na gravidade que aconteceu, eu acho que ele deve ter desfalecido num dos momentos iniciais da queda, possivelmente bateu a cabeça contra o teto e aí desfaleceu, explica o médico. Com a queda, Gugu fraturou o osso temporal direito, o que causou uma hemorragia meníngeo traumática. O sangramento se espalhou ao redor do cérebro.

- É uma situação extremamente grave, então, a maioria dos protocolos de atendimento de trauma internacionais dizem: não investir. Porque se você investe e faz medidas, vamos dizer, heroicas, você acaba acarretando um sofrimento muito grande para o paciente. A chance de morrer é alta e se não morre há uma chance muito grande de entrar em estado vegetativo persistente.

Além disso, durante o programa Domingo Show, o apresentador Luiz Bacci relatou que conversou com Rose Miriam di Matteo, companheira de Gugu Liberato, sobre o acidente doméstico que causou a morte do apresentador. Esse foi o primeiro pronunciamento dela sobre o ocorrido.

- Ela disse: Só consigo lembrar da hora do barulho. Ele subiu ao sótão e de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão. Ela foi a primeira a vê-lo no chão. Ela é médica e estava apta a fazer os primeiros socorros. Imediatamente vieram os três filhos, contou Bacci.

O apresentador contou que eles consideraram levar Gugu de carro ao hospital, e que depois optaram por aguardar o resgate:

- Ela falou: Depois, eu parei, tentei ser mais racional, e ligamos para o resgate, que chegou em cinco minutos, disse.

Por fim, ele contou que Rose agradeceu o carinho dos fãs e se mostrou chocada com a forma como aconteceu o acidente:

- Ela agradece o carinho dos brasileiros e está comovida com tanto apoio que está recebendo. Ela disse: Como constroem um sótão dessa maneira? Como poderíamos imaginar?

Gugu deixou a esposa e três filhos, João Augusto, de 18 anos de idade, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos.