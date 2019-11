Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciam nome e sexo do bebê

25/11/2019 | 12:16



Roberto Justus e sua mulher, Ana Paula Siebert, anunciaram nesta segunda-feira, 25, que terão uma menina chamada Vicky. "Meu mundo sempre foi e sempre será cor de rosa. Vem, Vicky. Já te amo tanto. Que alegria sem fim. Obrigada, meu Deus. É o maior presente da minha vida", escreveu a modelo no Instagram, com uma foto do chá revelação.

O empresário, que é pai de Rafaella Justus, fruto do seu antigo relacionamento com Ticiane Pinheiro, também comemorou a novidade nas redes sociais. "Acertei de novo. Vicky vem aí. Muita felicidade. Muito amor", afirmou.

Em seguida, Justus publicou uma foto ao lado da filha, de 10 anos, e escreveu: "Rafinha com o papai logo após descobrir que vai ganhar uma irmãzinha. Amor maior." Além da menina, o apresentador já é pai de Fabiana Justus, Luiza Justus e Ricardo Justus (que já trabalhou ao lado do pai no programo O Aprendiz). O casal havia divulgado a gravidez no começo de novembro.