Em homenagem a Gugu, Rodrigo Faro e Mion se emocionam e Faustão dispara: Fomos adversários, mas jamais inimigos

25/11/2019 | 12:10



O domingo, dia 24, foi de homenagens a Gugu Liberato - que morreu aos 60 anos de idade após sofrer uma queda em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos. Rodrigo Faro, como de costume, comandou o Hora do Faro, e foi às lágrimas ao se despedir do apresentador.

- Queria só deixar um beijo para a Maria do Céu, a Rose, pro Joãozinho, Sofia, Marina, Aparecida, Amandio. Esse estúdio tá vazio, a gente passou a tarde inteira tentando rir, fazer com leveza, mas o vazio que a gente está sentindo aqui nesse estúdio é o mesmo que a gente sente no coração. Eu só queria ter a oportunidade de dizer mais uma vez: obrigado! Gugu, obrigado. Se não fosse você, eu não estava nesse palco hoje. Vá em paz. Força para a família. Desculpa mais uma vez, a gente vai continuar aqui tentando fazer o melhor para te homenagear. Toda vez que eu pisar neste palco, aqui ou em qualquer lugar, vai ser sempre para te dizer obrigado. Obrigado pelo seu carinho e sua companhia!, disse ele em meio às lágrimas.

O programa ainda contou com a participação de Marcos Mion, que ao lado de Faro assistiu alguns momentos com Gugu na televisão e também relembrou de quando participou do Domingo Legal, no SBT:

- Lembro que ele veio me pagar o cachê e eu não quis aceitar. Eu disse, 'se alguém tem que pagar sou eu porque você me deu uma aula. Eu só quero ver você tocar o programa até o final. Foi mágico, disse o apresentador.

Mion também se emocionou quando falou sobre a pessoa especial que Gugu era:

- A gente tem que pensar no próximo. O Gugu dedicou a vida, o entretenimento e o poder que ele tinha para fazer o bem. Quando você se vai e um país inteiro fica de luto é porque você foi um grande homem. Se todo mundo se preocupasse em ir em embora assim, deixando todos de luto, teríamos um mundo muito melhor. Essa é a maior lição que eu tenho como ser humano. Eu quero que quando chegar minha hora, seja desse jeito também.

Na TV Globo as homenagens a Gugu Liberato também aconteceram de forma especial. No Domingão do Faustão, o apresentador Fausto Silva quis deixar marcado seu respeito e admiração por Gugu, que por anos foi seu concorrente na televisão.

- Tenho que registrar, para a dor de tantos brasileiros, as várias perdas deste ano, como Beth Carvalho, Maurício Sherman, Jorge Fernando e, agora, a morte de Gugu Liberato, de maneira absurda e precoce como aconteceu. Uma das figuras mais importantes da história da televisão como animador, apresentador e produtor. Durante muitos anos fui ao programa dele, e ele foi ao meu. Nós, embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação cordial e muito respeitosa. Ele era educado e generoso. Nós, que durante alguns anos disputamos a audiência, nunca tivemos nenhum problema. Ao contrário. Fomos adversários, jamais inimigos. Por isso, fica aqui, da galera do Domingão, a homenagem a Augusto Liberato, uma das figuras mais importantes da história da televisão do Brasil, declarou ele.

Na manhã desta segunda-feira, dia 25, Ana Maria Braga também relembrou Gugu em seu programa, o Mais Você:

- Admirado por todos. O Gugu era um cara animado, divertido e como o melhor da vida é guardar lembranças boas, separei um vídeo para relembrar um dia em que a gente se divertiu muito juntos. Essas imagens mostram a leveza da personalidade desse cara que encantou o Brasil.