Trilhas para fazer em Seychelles: confira 5 rotas em Mahé

25/11/2019 | 12:18

O arquipélago de Seychelles, na África, foi formado cerca de 65 milhões de anos atrás. A combinação da fragmentação do supercontinente Gondwana e erupções vulcânicas subaquáticas levaram à formação do país, com as principais ilhas localizadas em seu centro.

Com uma topografia que conta com montanhas, planícies costeiras estreitas e planaltos de altitude média, margeados de ambos os lados por cumes centrais, é possível encontrar várias opções de trilhas para fazer em Seychelles.

Trilhas para fazer em Seychelles

Copolia Trail

Esta é uma das caminhadas mais populares e leva a um platô rochoso com uma vista panorâmica da costa leste. Ao lado da estrada Sans-Souci, a trilha começa com uma descida na floresta, à sombra de um grande ipê, conhecido por suas flores brancas e rosas pálidas.

A caminhada alterna entre subidas e descidas e, depois de centenas de metros, grandes blocos de granito começam a aparecer em ambos os lados. Após 1,3 km, chega-se à área de Glacis, mais rochosa e exposta. Há uma escada estreita de metal que leva ao cume da caminhada, um ensolarado platô de granito.

De um lado está a vista da copa das árvores e, do outro, a costa de Mahé. Montinhos de pedras construídos por visitantes estão espalhados no local. Também é possível ver os picos Trois Frères, Morne Seychellois, Morne Blanc e Congo Rouge.

Ao chegar no mirante próximo à beira do penhasco, a vista é de tirar o fôlego, incluindo o mar aberto e as ilhas vizinhas, Moyenne e Curieuse. Este é o local perfeito para observar plantas endêmicas montanhosas que crescem nessa elevação, especialmente os grandes canteiros de plantas carnívoras.

Distância: 1.6 km

Duração: 45 min

Dificuldade: fácil

Como chegar: da capital Victoria, siga em direção à estrada Sans-Souci. Depois de alguns quilômetros, estacione perto do Copolia Lodge. A trilha fica do outro lado do hotel, perto da parada de ônibus.

Glacis Trois Frères

É uma das trilhas mais populares de Mahé – que não inclui o pico, por questões de segurança. Assim que o viajante entra na rua asfaltada, ele consegue observar a famosa cruz Trois Frères. Uma peregrinação católica tem sido realizada lá por muitos anos durante as celebrações da Páscoa. Mas os visitantes são advertidos contra a caminhada até esse ponto, pois a trilha não é segura. Recomenda-se que terminem seu percurso no antigo abrigo.

Sob os pés, o solo erodido se transforma em um caminho pavimentado com grandes pedras e continua por blocos de granito em uma parte íngreme. No topo, é preciso prestar atenção aos sinais e seguir o símbolo do mirante.

A trilha termina em um pequeno planalto, com uma vista da costa oeste. Ao descer, vale observar as diferentes espécies de palmeiras endêmicas ao longo do caminho. Muitas vezes, é possível avistar o famoso pombo azul das Seychelles.

Distância: 1.4 km

Duração: 35 min

Dificuldade: fácil

Como chegar: da estrada Sans-Souci, pegue a pequena rua asfaltada que leva em direção à montanha, localizada em frente ao supermercado. Passe pela área residencial para chegar à trilha.

Anse Major

A trilha leva a uma das praias mais bonitas da ilha, chamada Anse Major. No final da estrada de Bel Ombre, há um bebedouro à direita. O início da trilha está muito próximo, à esquerda, passando por uma corrente que impede que veículos entrem na pista. Já o principal mirante do percurso está localizado a 1,5 km de distância.

A primeira parte da trilha pode ser um pouco mais difícil no final da estação de chuvas. Depois disso, a caminhada se torna mais agradável, com granito sob os pés. O caminho atravessa um grande inselberg. À direita, enxerga-se o oceano e o horizonte, pontilhados com algumas ilhotas. Abaixo, as cores turquesas onde as ondas encontram as rochas. E, à esquerda, uma variedade de plantas incomuns.

Quase plana durante a maior parte do tempo, a trilha ocasionalmente passa por algumas cavidades naturais. Quando chegar ao abrigo, o fim do caminho está próximo. Há uma vista para a famosa praia Anse Major e é possível chegar até o local e desfrutar de um mergulho. Ela é composta de duas pequenas baías, separadas por algumas pedras grandes. Também é possível reservar um barco particular e voltar de forma mais rápida para a marina de Bel Ombre.

Distância: 2 km

Duração: 40 min

Dificuldade: fácil

Como chegar: no extremo sul da estrada de Bel Ombre, a trilha começa entre as últimas casas da vila.

Glacis La Réserve

Esta caminhada curta e rápida é uma das únicas a oferecer a chance de explorar a Montagne Posée, na parte sul da ilha, uma bem preservada floresta Seychelles. O caminho começa em uma plantação de mogno e muda para a floresta, onde uma coleção de palmeiras endêmicas se alinha nos dois lados da trilha.

Cinco espécies de Seychelles estão presentes ali, com espinhos característicos em seus troncos. Uma planta comumente encontrada nessa trilha é o abacaxi vermelho, cuja fruta é fúcsia brilhante. Também é possível encontrar plantas de cardamomo com suas longas folhas verdes.

Durante a trilha é recomendado procurar as plantas de baunilha selvagens, que crescem entre os blocos de granito. Na temporada, essas orquídeas são ornamentadas com pequenas flores brancas.

Ao chegar na parte mais alta há uma bela vista panorâmica da costa leste, com a maior enseada de areia branca da ilha, Anse Boileau e sua imensa lagoa. Ao longe é possível avistar as ilhas Praslin e La Digue.

Distância: 0.9 km

Duração: 25 min

Dificuldade: muito fácil

Como chegar: na estrada Montagne Posée, estacione perto da estação Cable & Wireless em Bon Espoir.

Salazie Nature Trail

Esta caminhada passa pela floresta conecta duas rotas que cruzam a parte sul do Parque Nacional de Morne Seychellois. A trilha começa em uma antiga plantação de chá perto da fonte de água que abastece toda a costa oeste de Mahé. Hoje, a área é usada para produção de madeira, principalmente mogno e santol. Este também é o habitat natural da coruja de Seychelles.

Há uma ampla trilha aberta ao tráfego de veículos durante grande parte da caminhada. Nas acácias à direita, os pombos azuis das Seychelles podem ser observados quando chegam para se alimentar.

Depois de centenas de metros, a trilha leva a um local que serve de abrigo aos trabalhadores rurais durante tempestades. Após cruzar o rio por uma ponte de cimento, continue em direção a um prédio de manutenção de água. Após esse marco, a trilha, que ainda é bastante larga, começará a subir uma ladeira íngreme.

Alguns minutos depois há um mirante panorâmico com uma vista que inclui vários picos diferentes. Da esquerda para a direita: Mission Lodge, Congo Rouge, acima deles Morne Seychellois e, por último, os Copolia Glacis.

Há ainda um caminho secundário onde você encontra-se, na base de um enorme bloco de granito, um grande coco de mer, a famosa palmeira endêmica em sua versão masculina.

Distância: 2.9 km

Duração: 1 hora

Dificuldade: fácil

Como chegar: vindo de Victoria na estrada Sans-Souci, procure a placa à sua esquerda e siga por algumas dezenas de metros no caminho da floresta, onde você pode estacionar seu veículo.

