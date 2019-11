Prowling, pocketing e outros comportamentos tóxicos nos apps de namoro

Da Redação



25/11/2019 | 12:18

Relacionamentos nem sempre são fáceis, encontrar uma alma gêmea pode levar tempo e nem sempre a história termina bem. A era digital criou uma série de mudanças positivas na forma como as pessoas se relacionam. Por outro lado, trouxe à tona diversos tipos de comportamentos desagradáveis, alguns nunca antes vivenciados.

Para alertar os internautas a respeito desses novos comportamentos, o aplicativo de namoro Happn elencou algumas atitudes que indicam que você pode estar prestes a cair em uma cilada. Veja só:

Orbiting

Seu relacionamento acabou com o famoso “não é você, sou eu” ou por algum outro motivo aleatório. Nesse meio tempo, você notou que, enquanto você está curtindo a vida noturna e postando em suas mídias sociais, o Crush continua curtindo suas fotos, comentando os stories do Instagram, só para você saber que ele ainda está por aí, pensando em você e te deixar com aquela dúvida. Se alguém não está efetivamente na sua vida e não é totalmente removido, então é provável que você esteja sendo “orbitado”.

Pocketing

Você realmente achava que estava em um relacionamento em evolução, mas ainda não foi apresentado para os amigos e familiares da pessoa amada. Se esse é o seu caro, está na hora de abrir os olhos, porque você pode estar dentro da tendência do pocketing — em resumo, o crush está te “deixando na gaveta”. O pocketing só está disponível quando quer sair ou sempre que seus horários estão livres de qualquer encontro público com outras pessoas. Certifique-se de estar sempre com alguém que queira mostrar para o mundo que está em um relacionamento com você.

Prowling

Finalmente você tem o encontro com o Crush que tanto queria e está dando certo! Você sai com a pessoa um pouco mais, começa a conhecê-la melhor, até que ela desaparece sem explicação e você fica sem entender o que aconteceu. Ela simplesmente passa a te ignorar, não responde mais as mensagens e vocês perdem todo o contato. Esse tipo de pessoa tende a perder o interesse rápido e apenas brinca com os sentimentos outros outros.

Cookie Jarring

Quando você já tem visto alguém há algum tempo, mas começa a se aproximar de outro crush só para ter um plano B caso dê tudo errado, saiba que você está praticando Cookie Jarring. Dê a si mesmo o tempo necessário para conhecer alguém sem influencia de outra pessoa. Se as coisas simplesmente não derem certo, tudo bem. Tente entender e aprender como o relacionamento que não deu certo pode lhe dar uma visão valiosa sobre o que você está procurando no próximo candidato em potencial.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga