Uber Confort: categoria premium, 30% mais cara do que a comum, é lançada

Sérgio Vinícius



25/11/2019 | 12:18

O Uber Comfort, nova categoria de viagens premium da empresa, começa a funcionar hoje (25/11). A modalidade conta com modelos mais espaçosos e permite aos usuários informar o motorista parceiro suas preferências de viagem antes de entrar no carro.

Ao solicitar uma viagem Uber Comfort, o usuário pode selecionar suas preferências diretamente no aplicativo, que exibe uma tela com opções pré-definidas para temperatura e conversa. Após definir as preferências, as informações são enviadas para o aplicativo do motorista parceiro, que pode consultá-las antes da viagem começar.

A seleção de preferências pelo usuário é opcional, assim como o atendimento delas pelos motoristas parceiros. O recurso foi desenhado para facilitar a comunicação entre as partes e foi implementado para ajudar os motoristas parceiros a atenderem as expectativas de seus passageiros, dentro da política de respeito mútuo do Código de Conduta da Uber – que busca assegurar que tanto motoristas quanto usuários tenham viagens cinco estrelas.

Para proporcionar o conforto extra e compensar os motoristas parceiros, as viagens de Uber Comfort terão preço, em média, 30% maior do que as viagens da categoria UberX.

Uber Confort

– Carros mais modernos: só são aceitos carros de determinados modelos e fabricantes;

– Espaço extra: os modelos aceitos no Uber Comfort têm requisitos mínimos de espaço interno;

– Preferências do usuário: é possível solicitar a temperatura com antecedência e informar quando se deseja viagem mais tranquila;

– Motoristas mais experientes: parceiros precisam ter número de viagens e avaliação média mínimas.



Uber Black

O recurso de preferências de viagem também vai funcionar na categoria Uber Black, que ainda terá uma opção a mais. Além dos itens disponíveis no Uber Comfort, de temperatura e conversa, os usuários do Uber Black poderão usar o app para avisar seu motorista se estiverem com bagagem, para facilitar o embarque.

O Uber Black foi a primeira modalidade lançada pela Uber no Brasil, em 2014. Ela conta apenas com modelos sedã de luxo ou utilitários esportivos, com bancos de couro. Atualmente, o Uber Black está disponível em seis cidades do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Curitiba.