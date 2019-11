25/11/2019 | 11:26



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes cancelou participação no evento "Impactos Jurídicos da Operação Lava Jato" que a Trevisan Escola de Negócios e o Instituto para Reformas das Relações entre Estado e Empresas (IREE) realizam nesta segunda-feira, 25, em São Paulo. De acordo com a organização do evento, o ministro ficou em Brasília por causa de um compromisso de última hora na capital federal. A participação da ministra Cármen Lúcia, ainda de acordo com a organização, está confirmada. Pela programação apresentada, a ministra do Supremo fará o encerramento do evento.