Obituário - 25 de novembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 10:11



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 25 de novembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 22 de novembro

Cecília Miranda Lazarini, 98. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Memorial Phoenix.

Adélia Esther Quessada Tirapelli, 97. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Bartira, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Divino Ribeiro de Magalhães, 80. Natural de Sacramento (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice Pacheco Alves, 75. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo dos Santos, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Armênia Maria dos Santos de Oliveira, 67. Natural de Apucarana (PR). Residia no Jardim Renata, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Cecília Lunardi de Almeida, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eduardo Berto da Silva, 66. Natural de São Paulo. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yasmin Wollena, 16. Natural de São Paulo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Estudante. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zenita de Araujo Zamboni, 68. Natural de Barra (BA). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 23 de novembro

Teresinha Almeida Bonfim, 97. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Vital de Santana, 93. Natural de Lagarto (SE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23. Memorial Phoenix.

Olga Zanatta Flamínio, 86. Natural de Torrinha (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Basso Neto, 83. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Bancária, em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília Muniz, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Fernando Antonio Freire do Nascimento, 71. Natural de Arcoverde (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinalva Portela, 68. Natural de Turmalina (MG). Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos de Menezes, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Maria, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 24 de novembro

Ignes de Toledo Almeida, 82. Natural de Extrema (MG). Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João dos Santos, 72. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ebe de Carvalho, 92. Natural de Cachoeira Paulista (SP). Residia no Jardim da Saúde, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Oliveira Beco, 89. Natural de Aurora (CE). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José Cardozo de Brito, 79. Natural de Quebrangulo (AL). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Francisco, 70. Natural de João Monlevade (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de João Monlevade (MG).



SÃO CAETANO

Tadashi Kinoshita, 90. Natural do Japão. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Manuel Martins da Costa, 82. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Agessis Ferreira Pinto, 83. Natural de Itu (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neide Trigo Ramos, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Vanderlei Aparecido Vicentim, 51. Natural de Mauá. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, sexta-feira, dia 22 de novembro

Manoel Zacarias, 87. Natural de Cruzilia (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Maria Ferreira Lopes, 79. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Manoel Pereira de Queiroz, 73. Natural de Santana (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Mario Paulo do Nascimento, 72. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria Josefa Baldavira Padilha, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Francisco Vicente Leal, 49. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 23 de novembro

Marina Luiza Vieira Batista, 60. Natural de Guidoval (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

José Fernandes dos Santos, 52. Natural de Inhapi (AL). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 22, em Diadema. Cemitério Municipal de Inhapi (AL).

Wilson Silva Nascimento, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo (SP). Dia 23, em Diadema. Cemitério Municipal.

Lauane Amaral da Silva, 17. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



M A U Á

Benedita Machado da Silva, 86. Natural de Albertina (MG). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 21, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.