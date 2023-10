Destinos românticos em serras para curtir no Brasil

O Brasil é conhecido por suas belas praias tropicais, mas também conta com vários destinos românticos em serras, ideais para curtir a dois em um clima apaixonante. Subir as montanhas e conhecer cidades históricas, com direito a castelos e igrejas lindas, é uma opção muito indicada para casais em busca de romance.

Nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, as regiões serranas reservam atrações encantadoras e cenários apaixonantes. Confira algumas opções:

Destinos românticos em serras

Serra da Mantiqueira

Na Serra da Mantiqueira, no interior paulista, entre a imponência da Pedra do Baú e do Morro do Elefante, é impossível não se apaixonar por Campos do Jordão. A região da Vila do Capivari abriga construções com um charme europeu, reforçado pelos bondinhos vermelhos e amarelos, que cruzam as ruas sob trilhos.

Com arquitetura em estilo enxaimel, entre florestas de araucárias centenárias, o hotel Vila Inglesa se destaca como uma boa opção para quem busca um aconchego a dois. As acomodações premium, por exemplo, oferecem banheira de hidromassagem e vista para as montanhas.

Petrópolis

Petrópolis, no interior fluminense, era a cidade preferida do Imperador D. Pedro II. Foi ali que ele ergueu o que hoje é conhecido como Museu Imperial, antigamente chamado de Palácio de Verão da Família Real. O prédio neoclássico guarda o acervo mais emblemático da história do País.

O Palácio de Cristal também vale a visita. Ele contra com uma estrutura de ferro fundido encomendada pela Princesa Isabel direto da França. Já o Palácio Quitandinha exibe lindos jardins e lagos, onde os enamorados embarcam em passeios de pedalinhos.

Bucólica do centro às adjacências, Petrópolis também cativa por sua natureza exuberante. Localizada na Serra dos Órgãos, no Parque Nacional se encontram fauna e flora preservadas da Mata Atlântica. É possível fazer caminhadas, tomar banhos de cachoeira e admirar a vista deslumbrante da Baía de Guanabara e do Dedo de Deus, uma das formações rochosas mais simbólicas do relevo nacional.

Serra Gaúcha

Também presenteada com paisagens de tirar o fôlego, a Serra Gaúcha oferece lugares perfeitos para casais, como a Cascata do Caracol, em Canela. Já no Lago Negro, na vizinha Gramado, é possível se encantar com um lindo painel de hortênsias.

Gramado também é o lugar ideal para fortalecer os laços na Fonte do Amor Eterno, que é cheia de cadeados com corações e iniciais dos apaixonados.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Não é preciso sair do país para encontrar paisagens repletas de belezas conservadas. Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espalhadas por diversos estados.

Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.

O que você precisa saber antes de viajar

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis