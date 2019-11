Destinos românticos em serras: descubra lugares encantadores no Brasil

Redação



25/11/2019 | 08:48

O Brasil é conhecido por suas belas praias tropicais, mas também o que não faltam são opções de destinos românticos em serras para curtir a dois em um clima apaixonante. Subir a serra e conhecer cidades históricas, pitorescas, com castelos ou igrejas que inspiram o casal a sonhar é um roteiro e tanto.

Nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, as regiões serranas reservam atrações encantadoras e cenários apaixonantes.

Destinos românticos em serras

Serra da Mantiqueira

Na Serra da Mantiqueira, interior paulista, entre a imponência da Pedra do Baú e do Morro do Elefante, é impossível não se apaixonar por Campos do Jordão.

Considerada a “Suíça brasileira”, é na Vila do Capivari que as construções afirmam o charme europeu, reforçado pelos bondinhos vermelhos e amarelos que cruzam as ruas sob trilhos.

Com arquitetura em estilo enxaimel, entre florestas de araucárias centenárias, o hotel Vila Inglesa se destaca como panorama perfeito para aquele aconchego a dois.

Para quem quiser realizar a cerimônia de casamento ali mesmo, o Vila Inglesa conta com infraestrutura completa – buffet, som, iluminação – para deixar tudo mais especial. Para garantir total privacidade, o hotel pode ser fechado exclusivamente para os convidados.

Já nas acomodações premium, todas com banheira de hidromassagem e vista para as montanhas, é possível encontrar discrição e conforto necessário para a noite de núpcias.

Petrópolis

Já Petrópolis, no interior fluminense, era a cidade preferida do Imperador D. Pedro II. Lá ele ergueu o que hoje é conhecido como Museu Imperial, antigamente o Palácio de Verão da Família Real.

Se por fora o prédio neoclássico já encanta, por dentro ele guarda o acervo mais emblemático sobre a história do país.

Na cidade fluminense o que não faltam são palácios, entre eles, o Palácio de Cristal e sua estrutura de ferro fundido encomendada pela Princesa Isabel direto da França.

Já o Palácio Quitandinha exibe lindos jardins e lagos onde os enamorados embarcam em passeios de pedalinhos.

E se igrejas são também sinônimos de matrimônio, os noivos podem se encantar com a Catedral de São Pedro de Alcântara, com seus vitrais majestosos e estilo neogótico.

Bucólica do centro às adjacências, Petrópolis também cativa por sua natureza exuberante. Localizada na Serra dos Órgãos, no Parque Nacional se encontram fauna e flora preservadas da Mata Atlântica. Por ali se podem fazer caminhadas, tomar banhos de cachoeira e admirar a vista deslumbrante da Baía de Guanabara e do Dedo de Deus, uma das formações rochosas mais simbólicas do relevo nacional.

Serra Gaúcha

Também presenteada com paisagens de tirar o fôlego, a Serra Gaúcha oferece lugares perfeitos para o pedido de casamento. Em Canela, a Cascata do Caracol talvez seja o cenário mais clássico para este objetivo.

Depois de uma volta nos bondinhos aéreos, é comum que casais surjam com uma aliança na mão direita. Ainda em contemplação ao verde, pode-se usufruir de mais harmonia e tranquilidade no Ecoparque Sperry.

No Lago Negro da vizinha Gramado, tenha um vislumbre da influência alemã neste lindo painel de hortênsias. Nesta cidade, o casal pode fortalecer os laços em cadeados na Fonte do Amor Eterno.

A alegoria que se tornou tradição entre casais apaixonados – a exemplo da Pont Neuf, em Paris – pode ser recriada e gravada em corações metalizados em estilo gaúcho. Após extrema demonstração de carinho, basta seguir para a Capela de Santo Antônio para sacramentar a união.

