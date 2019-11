Partidos pró-democracia têm vitória avassaladora em eleições de Hong Kong

25/11/2019 | 06:37



A oposição pró-democracia de Hong Kong teve uma vitória avassaladora nas eleições locais de domingo (24), num sinal de reprovação à chefe do Executivo do território semiautônomo, Carrie Lam, pela forma como lidou com a onda de protestos iniciada na cidade há quase seis meses e marcada por vários episódios de violência.

Wu Chi-wai, líder do maior partido pró-democracia de Hong Kong, disse hoje que o bloco oposicionista conquistou quase 90% dos 452 assentos disputados, garantindo o controle inédito de 17 de 18 conselhos distritais.

Um recorde de 71% dos 4,1 milhões de eleitores registrados em Hong Kong votaram ontem, bem acima dos 47% da mesma eleição de quatro anos atrás. Fonte: Associated Press.