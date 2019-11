Rubinelli fará petição para que Justiça reveja decisão

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



O vereador de Mauá Fernando Rubinelli (PDT) irá pedir ao desembargador Rebouças de Carvalho, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que reveja decisão que barrou instauração da CPI da Suzantur na Câmara. Segundo o parlamentar, os advogados estão preparando petição que deverá ser protocolada no início da semana que vem no próprio tribunal.

“Quero que o desembargador reveja sua decisão. Para abertura de CPI não precisa de votação em plenário, mas sim de coleta de assinaturas, segundo a Constituição”, declarou o vereador. O pedetista coletou um terço das assinaturas de vereadores, mas o documento foi barrado em votação no plenário, seguindo a Lei Orgânica do Município.

O vereador sustenta que obteve oito registros para abertura de investigação da atuação da concessionária do transporte coletivo de Mauá e se baseia no direito constitucional de minoria. Ele já havia perdido em primeira instância.