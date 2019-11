24/11/2019 | 21:46



Os primeiros resultados oficiais da Corte Eleitoral do Uruguai dão uma ligeira vantagem ao oposicionista Luis Lacalle Pou, no segundo turno deste domingo, com 62,94% das atas computadas, Lacalle Pou tinha quase 53 mil votos de vantagem sobre seu rival, o candidato governista Daniel Martínez.

Pouco antes, as primeiras pesquisas de boca de urna difundidas por canais de televisão também deram uma pequena vantagem a Lacalle Pou, mas não definitiva. Fonte: Associated Press.