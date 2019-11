Para o Flamengo um título só é pouco...

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



Flamenguistas estão sonhando acordados. Foi um fim de semana daqueles. Não bastasse o time conquistar, sábado, a Taça Libertadores da América do River Plate, em Lima, no Peru, ontem a equipe comandada pelo (Mister) Jorge Jesus também garantiu a taça do Campeonato Brasileiro 2019 sem nem mesmo entrar em campo – foi o primeiro time brasileiro a celebrar a conquista do nacional pela televisão.

É que o Palmeiras não fez a lição de casa. Ao perder para o Grêmio por 2 a 1, o Verdão presenteou os rubro-negros com o título com quatro rodadas de antecipação. Festa mais do que garantida, e em dobro. Isso sem contar com a conquista do Campeonato Carioca no primeiro semestre.

Centenas de milhares de flamenguistas se aglomeraram na Avenida Presidente Vargas para receber o elenco, que chegou no Rio de Janeiro no fim da manhã. O são-bernardense Gabriel, autor de dois gols na final da Libertadores, foi o mestre de cerimônias extraoficial. Em cima de trio elétrico puxou os cânticos do time e provocou o rival do Brasileirão, o Verdão. Torcedores foram à loucura. A festa terminou com tumulto entre policiais militares s e torcedores.

DUPLA

É inegável que Gabigol, artilheiro dos dois campeonatos, foi essencial para escrever a história do Flamengo, mas a parceria com Bruno Henrique, desde o Santos, foi avassaladora. Juntos marcaram 37 gols no Brasileirão (21 do primeiro e 16 do segundo).

Jorge Jesus, no comando do clube desde o meio do ano, falou sobre a dupla mortal de ataque. “O Bruno Henrique é completo. Tem talento e uma coisa importante para um grande jogador: é humilde, trabalha para o time. A maior parte dos atacantes só gosta de jogar com a bola. E o Bruno não é assim”, comentou. “O Gabigol é inteligente, sabe os momentos certos para a procura do espaço para finalização. Arrisca o jogo dele, tem velocidade”, declarou o português.

Gerson – meio-campista comprado por quase R$ 50 milhões da Roma – é outro nome que se destacou no elenco estrelado do Flamengo. “Não entendo como deixaram o Gerson voltar da Itália. Não deram nada por ele, mas é um grande jogador. É nosso joker (coringa). Taticamente é muito evoluído. Seja onde for, tem influência”, disse Jorge Jesus.

Com vagas garantidas para o Mundial de Clubes da Fifa,em dezembro, e para a Libertadores 2020, o próximo compromisso do Flamengo no Brasileiro, já campeão, será na quarta-feira, às 21h30, contra o Ceará.

(com Estadão Conteúdo)