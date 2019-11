Missa, música e comida são opções na Festa do Padroeiro Santo André

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



A igreja Matriz andreense, na Vila Assunção, seguiu ontem nas comemorações pelo padroeiro Santo André, cuja data é celebrada dia 30. E nem o frio impediu que as pessoas saíssem de casa para ver a missa das 17h30, celebrada pelo Padre Joel Nery, da Catedral Nossa Senhora do Carmo.

Depois da missa os presentes puderam assistir, do lado de fora da igreja, ao concerto da Matinatta Orquestra e Coral. Não faltaram também barracas com opções gastronômicas, como espeto de carne, cachorro quente, crepe, pastel e diversos tipos de doces, como o tradicional bolo com recheio de ameixa.

Maria Santina Sales, 76 anos, foi uma das que não perdeu o evento. “Sempre venho à igreja. A missa de hoje foi linda, deu uma renovada na energia. Comecei a ir às missas em 1950, na de Natal. Ainda aproveitei para ver um pouco dessa orquestra, que adoro”, disse.

Louise Basso de Souza, 26, e Diego Botari, 27, também compareceram à celebração. “Foi linda. E agora vamos aproveitar para comer algumas coisas e ouvir música”, disse ela. Hevelin Makimoto, 62, também elogiou a missa e a apresentação da orquestra. “Deveria ter sempre esse tipo de evento nas praças. Coisa linda”, afirmou.

Para o padre Jean Dickson Saint Claire, pároco da Matriz, o público que compareceu foi melhor do que o esperado. “A missa estava bem cheia. E sábado tem mais. Será uma grande festa e boa oportunidade para as pessoas confraternizarem”, disse.

A partir das 9h, haverá carreata com saída em frente à Matriz de Santo André. A imagem do santo desfilará pelas ruas do bairro em cima do carro do Corpo de Bombeiros. A festa segue o dia todo. A partir das 18h terão apresentações musicais. A festividade encerra domingo, com apresentação de sapateado e outras atividades gratuitas.