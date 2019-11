Filho do cofundador do Hard Rock Cafe morre aos 38 anos

24/11/2019 | 20:37



Harry Morton, filho do cofundador da cadeia Hard Rock Cafe e neto do fundador do Morton The Steakhouse, faleceu aos 38 anos em Los Angeles. A notícia foi confirmada pela Pink Taco, uma de suas empresas, em um comunicado neste domingo, 24. As causa da morte não foram reveladas.

Morton fundou a cadeia de restauração mexicana Pink Taco em 1999, com apenas 18 anos, e também foi dono da boate Viper Room em West Hollywood, onde morreu River Phoenix. Ao longo dos anos, o jovem empresário foi por várias vezes associado romanticamente a várias celebridades, incluindo Lindsay Lohan e Demi Moore.

"Harry era um visionário e um restaurateur à frente de seu tempo, e suas contribuições, tanto profissionalmente para a nossa marca quanto para as pessoas com quem ele trabalhou, foram numerosas", disse a Pink Taco em nota.