Sevilla vence o Valladolid e cola nos líderes Barcelona e Real Madrid no Espanhol

24/11/2019 | 19:19



Com placar magro, mas suficiente, o Sevilla venceu o Valladolid com gol de pênalti do meia argentino Éver Banega neste domingo, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado coloca a equipe da Andaluzia no terceiro lugar da tabela, com 27 pontos, apenas um a menos que o líder Barcelona e o vice-líder Real Madrid. Os dois rivais, porém, ainda precisam disputar um clássico atrasado, no próximo mês.

O quarto colocado é o Atlético de Madrid, que tem 25 pontos e completa a zona de classificação à Liga dos Campeões. O Athletic de Bilbao, quinto colocado, com 23 pontos, e a Real Sociedad, sexta com a mesma pontuação, estão dentro da zona de acesso à Liga Europa.

Já o Valladolid, que tem o ex-atacante brasileiro Ronaldo como dono, estaciona nos 17 pontos e fica no meio da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, no 14º lugar.

No pelotão de trás, os times virtualmente rebaixados neste momento são Celta de Vigo, 18º com 12 pontos, Espanyol, vice-lanterna com nove, e Leganés, último colocado com apenas seis pontos.

No jogo deste domingo, o Sevilla contou com o zagueiro Diego Carlos e o volante Fernando, ambos brasileiros, como titulares do técnico espanhol Julen Lopetegui, com passagens pelos comandos do Real Madrid e da seleção espanhola.

Entretanto, o gol decisivo veio de um argentino. Aos 13 minutos de jogo, Banega converteu a penalidade máxima providencial. No fim da partida, o meia francês Lucas Ocampos ainda foi expulso pelo Sevilla, mas sem impacto no resultado.