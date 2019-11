No Popstar, Taís Araújo repete bordão famoso de Gugu Liberato

24/11/2019 | 18:11



A inesperada morte de Gugu Liberato mexeu com os corações de quem conviveu com o apresentador, e também com a programação dominical das emissoras da TV brasileira. No dia da semana que o consagrou, foram várias as homenagens para Gugu durante o domingo, começando pelo Domingo Legal, programa que ele comandou por 16 anos no SBT. Celso Portiolli, que é o apresentador da atração desde 2009, estava visivelmente abalado, mas conseguiu comandar o programa inteiro de homenagens, com várias recordações da carreira dele. Eliana também falou sobre Gugu antes de começar sua atração:

- O Gugu foi muito importante pra mim. Sempre muito carinhoso. As memórias vão ficar pra sempre no meu coração, assim como de toda a família brasileira. Hoje me despedir dele é triste, difícil de acreditar.

Na Record, que foi a última casa de Gugu, Sabrina Sato e Rodrigo Faro relembraram seus momentos com Gugu na emissora. Faro, inclusive relembrou os tempos que esteve no grupo musical Dominó, empresariado e descoberto por Liberato. Chorando, ele se desculpou por não conseguir entregar a apresentação como normalmente faria. A emissora ainda irá reprisar o documentário em homenagem aos 30 anos de carreira de Gugu, no Câmera Record.

Até a Globo prestou sua homenagem, através do reality-show Popstar. Ao abrir a competição, Taís Araújo repetiu um dos bordões mais famosos de Gugu, ao dizer Domingo e a plateia completar: Legal!