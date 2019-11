Adriana Esteves revela ter sentido ciúmes da reprise de Avenida Brasil: - Queria guardar a memória daquele momento

24/11/2019 | 18:11



A partir desta segunda-feira, dia 25, teremos Adriana Esteves em dose dupla nas telinhas da Globo: como a Carminha na reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo, e como Thelma na nova novela das nove, Amor de Mãe. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, a veterana falou sobre sua relação com sua mãe e com os filhos, e as lembranças que tem da época em que viveu a icônica vilã.

Adriana impressionou ao dizer que, de início, não queria que reprisassem Avenida Brasil - e por um motivo bem inusitado!

- Eu estou muito surpresa e vou confessar que eu tinha muito ciúme porque achava que não tinha que reprisar a novela. Queria guardar a memória daquele momento, o momento do país também, que a novela caiu como uma luva naquele contexto. Eu falei: deixa lá, foi tão bonito, agora poderia ser que não fosse a mesma coisa. Mas é mesma coisa. Gosto das cenas, eu gosto daquele elenco, eu me divirto com a novela agora porque é uma forma distanciada de ver, de assistir. Naquela época eu não conseguia ver, eu só trabalhava.

Ela disse, também, que assiste ao folhetim sempre que pode. Sempre muito reservada, a atriz disse que gosta de dar entrevistas, mas que precisa tomar muito cuidado, pois às vezes acaba falando mais do que deve.

- Eu sou um perigo e quando começo a falar, eu falo até o que não devo. Me empolgo e vou falando, falando e ai fico exposta demais.

Além disso, Adriana contou que tenta não ser super protetora com os filhos, Felipe e Vicente, e se derreteu pela mãe, Regina Esteves.

- Minha mãe é a luz do sol. Para mim ela é a guerreira master e se você perguntar isso na minha família, todos concordam. São sete filhos. Ela é a mais velha, criou praticamente todos os irmãos, depois teve as próprias filhas e sempre com um sorriso de orelha a orelha, com a profissão mais bonita do mundo: professora. O nome dela é Regina Esteves e o meu sobrenome artístico vem dela.