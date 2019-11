Em A Fazenda 11, Lucas Viana tenta reatar com Hariany Almeida: - Errei tentando acertar

24/11/2019 | 18:11



Mais um capítulo dessa verdadeira novela! Em A Fazenda 11, Hariany Almeida continua rejeitando as tentativas de Lucas Viana de reatar o namoro de idas e vindas que os dois protagonizaram no reality. Na noite do último sábado, dia 23, o peão conversou novamente com a ex e pediu para reatar, afirmando que ainda existe muito sentimento entre os dois.

- De certa forma você tem razão, mas eu vejo que é até um pouco injusto comigo, porque eu nunca cometi nada pra te prejudicar. Meu erro foi justamente ao contrário, por ter pensado muito em você, ido muito afoito na relação, e foi a primeira vez que aconteceu de uma forma muito intensa. Eu fico me culpando.

Ele ainda continuou, enquanto Hari apenas ouvia:

- As coisas que afastaram a gente são coisas pequenas, mas foram constantes, mas mesmo assim não foi nada de pesado. Eu errei tentando acertar.

Hari, no entanto, não se abalou. Mais cedo no mesmo dia, Lucas tentou se aproximar de Hari e deitar abraçado com ela, mas a peoa rejeitou o carinho:

- Claro que eu gosto de você, mas eu não vou mais voltar, disse ela.

Eita! Parece que essa história está longe de chegar ao fim, né?