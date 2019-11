Anitta diz que é pé quente após vitória do Flamengo e brinca com celulite: Tá em dia

24/11/2019 | 18:11



Anitta se apresentou na abertura da final da Libertadores da América em Lima, no Peru, no último sábado, dia 23, e a partida deu a taça para o Flamengo. A cantora, é claro, comemorou muito em suas redes sociais - e disse acreditar que contribuiu para a vitória de um time nacional!

Em seu Instagram, Anitta compartilhou uma série de cliques de sua apresentação e comemorou na legenda:

Gostaria de registrar que.... TODA VEZ que eu canto na cerimônia o Brasil ganha. F**a-se, tô me achando a própria pé de coelho dessa p***a... amei participar da cerimônia de abertura da final da libertadores. Flamenguista ou não, a taça é uma conquista dos nossos atletas e time brasileiros.

Nos Stories, ela disse que não é flamenguista, mas ficou muito contente com a vitória do time. Ela também compartilhou uma série de cliques dos bastidores - e um deles chamou atenção por mostrar algumas celulites na perna da cantora. Ela escreveu, no clique:

A celulite tá em dia.

Em seguida, publicou outra foto, em que está com o bumbum empinado, e escreveu:

O ângulo é tudo.