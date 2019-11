Em São Caetano, PM prende homem por furto qualificado em flagrante

Do Diário do Grande ABC



24/11/2019



Agentes da 3ª Companhia do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano) de São Caetano prenderam, ontem, um homem por furto qualificado em flagrante. A ação ocorreu na Rua Luiz Cláudio Capovilla Filho, no bairro São José, em São Caetano. O criminoso subtraiu uma bicicleta e outros objetos pessoais, tais como uma carteira, de um veículo estacionado na via.

Os PMs (Policias Militares) atendiam ocorrência despachada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Quando foi abordado, o criminoso estava conduzindo a bicicleta e ainda portava os pertences furtados, que foram reconhecidos pela vítima. O BO (Boletim de Ocorrência) foi registrado no DP Sede (Centro) como furto qualificado.