Jogadores do Flamengo chegam ao Rio em clima de festa

Da Agência Brasil



24/11/2019 | 13:53



Os jogadores do Flamengo Chegaram ao centro do Rio de Janeiro às 12h30 deste domingo, dando início à festa de consagração pelo título da Taça Libertadores da América, obtido ontem, em Lima, depois da vitória – 2x1 – sobre o River Plate, da Argentina. O Fla é bicampeão na competição.

A equipe desembarcou do ônibus que a trouxe do Aeroporto Internacional do Galeão e seguiu em um caminhão aberto, para delírio dos torcedores, que esperavam os jogadores desde o início da manhã no centro da cidade.

Atrás do caminhão que leva a equipe, foi colocado um cartaz com a frase Vencemos Juntos.

A multidão tomou praticamente todo o trajeto planejado para o desfile da vitória, desde a Igreja da Candelária até a estátua de Zumbi, próximo ao Sambódromo.

Torcedores de todas as idades fizeram questão de comparecer, desde pessoas mais velhas, que viram a última conquista rubro-negra da Libertadores da América, em 1981, até jovens que nasceram bem depois dos últimos títulos internacionais do clube.

Algumas famílias levaram crianças e bebês de colo, na certeza de que fazem parte da história rubro-negra.

Bolsonaro

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou o voo que trazia os atletas do Flamengo, de Lima para o Rio.

O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta da rede social Facebook a mensagem transmitida pelo rádio da aeronave na qual felicita o time pela conquista.

"A Força Aérea Brasileira, em nome do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil na conquista da Copa Libertadores", afirmou o piloto.