Primeira fase da Fuvest tem clima de tranquilidade

Flavia Kurotori

DGABC



24/11/2019 | 13:29



Vestibulandos prestam hoje a prova da primeira fase da Fuvest, principal porta de entrada para a USP (Universidade de São Paulo). Os portões fecharam às 13h e o clima era de tranquilidade entre os participantes que realizam a prova na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), no Centro.

“Estou com boas expectativas porque, neste ano, eu realmente me preparei. No ano passado, eu estava trabalhando e não consegui me dedicar muito”, contou Stephanie de Oliveira Vicente, 20 anos, moradora de São Caetano que tenta vaga para cursar Letras. “Fiz dois anos de cursinho e as questões que tenho mais dificuldade são as de matemática.”

A administradora Marta Donizete Brito de Souza, 44, de São Caetano, estava acompanhando a filha, que está realizando o exame pelo quarto ano consecutivo para Medicina Veterinária. “Fico apreensiva porque passamos por muitos (vestibulares), mas ela se dedicou bastante, está muito determinada e esperamos um resultado positivo”, afirmou.

Já a são-caetanense Rafaela Uzeloto, 17, desistiu de realizar a prova poucos minutos antes dos portões fecharem. “Estou com muita cólica e, como já passei na universidade que eu quero (Unioeste), achei melhor não me desgastar”, disse. A jovem irá cursar Medicina.

Ao todo, 129.148 candidatos fazem a primeira fase da Fuvest hoje. As carreiras mais concorridas em 2020 são as três de Medicina (São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto).