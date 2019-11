Miley Cyrus comemora aniversário de 27 anos de idade ao lado de Cody Simpson

24/11/2019 | 13:11



Miley Cyrus completou 27 anos de idade no último sábado, dia 23, e passou o dia ao lado do namorado, Cody Simpson. A cantora está passando um tempo em sua casa em Tennessee, nos Estados Unidos, enquanto se recupera de uma cirurgia nas cordas vocais, e ganhou uma festinha com toda a família.

Em um vídeo postado por Brandi Cyrus, irmã de Miley, em seu Instagram Stories, é possível ver a cantora assoprando as velinhas enquanto Cody está sentado ao seu lado. O cantor também publicou um vídeo em seu Instagram em que os dois aparecem ouvindo uma música, e se declarou na legenda.

Cody escreveu:

Feliz aniversário, querida. Obrigado por ser você.

Ao contrário do que alguns rumores indicavam, o relacionamento entre os dois parece estar cada vez mais firme, né? Uma fonte revelou para a revista People que, apesar de estarem um pouco mais distantes atualmente, o amor entre Cody e Miley não tem diminuído nem um pouco:

- Miley e Cody tem suas vidas separadas. Cody precisa ficar em Los Angeles, mas ele tem visitado Miley no Tennessee. Eles tem um relacionamento muito fácil. Se veem quando podem, e quando estão separados, as coisas continuam bem. Isso funciona para os dois.

Miley e Cody foram vistos juntos pela primeira vez em outubro, alguns meses após a cantora anunciar que seu casamento com Liam Hemsworth havia chegado ao fim.