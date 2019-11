Simone, da dupla com Simaria, diz que perderá peso para engravidar: - Não tenho condição alguma de gerar

24/11/2019 | 13:11



Simone e Simaria participaram do programa Altas Horas no último sábado, dia 23, e cantaram alguns de seus sucessos no programa. Entretanto, em um determinado momento, Simone resolveu fazer um desabafo sobre os seus planos de engravidar novamente. A sertaneja, que já é mãe de Henry, de cinco anos de idade, fruto de seu relacionamento com o empresário Kaká Diniz, confessou que perderá alguns quilinhos antes de ficar grávida pela segunda vez.

- Tenho um metro e 52 centímetros e estou com 70 quilos. É muito para mim. Tenho uma caminhada danada pela frente para perder peso, porque quero ter outro filho. Já tenho o Henry, de cinco anos, e agora quero um bebê, mas do jeito que estou não tenho condição alguma de gerar. Estou muito acima do meu peso, alegou.

Vale lembrar que, recentemente, Simone revelou ter ganhado oito quilos em uma viagem que fez este ano.