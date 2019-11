Cantora de K-Pop Goo Hara é encontrada morta aos 28 anos de idade

24/11/2019 | 12:11



A cantora de K-Pop Goo Hara foi encontrada morta aos 28 anos de idade em sua casa em Seul, Coreia do Sul, às seis horas da tarde do dia 24 de novembro, no horário local.

De acordo com a Variety, a polícia ainda está investigando o caso, e não confirmou se tratar de um suicídio. Hara integrou o grupo de K-Pop Kara de 2008 a 2015, e depois se lançou em carreira solo, tendo feito, também, algumas participações em filmes e programas de TV.

Em maio de 2019, ela teria tentado suicídio após ser chantageada por seu ex-namorado, que ameaçava divulgar uma sex tape sua. Na ocasião, Hara foi encontrada inconsciente em sua casa, e depois do ocorrido, a empresa que gerenciava sua carreira cancelou o contrato.