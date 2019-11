Casado com Jessica Biel, Justin Timberlake é visto de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright

24/11/2019 | 11:11



Justin Timberlake foi flagrado de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwight na noite do último sábado, dia 23. Segundo informações do site The Sun, os dois foram vistos por volta de meia noite em um bar em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após mais um dia de filmagens do longa Palmer, onde interpretam um par romântico. Fontes afirmam que Justin, que atualmente é casado com Jessica Biel, estava bêbado e se divertia bastante com Alisha.

- Em um determinado momento, ele agarrou a mão dela e a apoiou no joelho. Ela então começou a acariciar sua perna. Então, ele apertou a mão dela com as dele e estava brincando com as mãos dela, alegou o informante.

Os dois ficaram na parte externa do bar por cerca de 40 minutos antes de entrarem no estabelecimento. É provável que eles tenham deixado o local pela saída de trás do bar, por volta de meia noite e meia.

Apesar do flagra, uma fonte distinta afirmou ao site norte-americano People que o gesto de Justin foi completamente inocente.

-

Era uma varanda com um grupo de pessoas e definitivamente não estava acontecendo nada. Ele estava filmando [o longa] Palmer, eles estão estrelando o filme juntos e são legais, e todo mundo estava curtindo. O vídeo [do flagra] pode parecer estranho, mas literalmente não era nada. Foram alguns amigos, membros da equipe, equipe e pessoas assim. Todos se conhecem e estavam juntos. Eles só estavam em uma varanda aberta em Nova Orleans e ele é famoso. Não foi nada.

Um represente de Alisha ainda enviou um comunicado à People.

Não há validade para essa especulação. Atualmente, eles estão trabalhando juntos em um projeto. Os membros do elenco e da equipe estavam todos juntos.

Tenso, não é?