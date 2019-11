Gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia se despedem do pai nas redes sociais

24/11/2019 | 11:11



Como você viu, Gugu Liberato morreu na última sexta-feira, dia 22, aos 60 anos de idade. O apresentador sofreu morte cerebral após cair de uma altura de cerca de quatro metros em um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O velório de Gugu acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao público, mas ainda não há data de chegada do corpo do jornalista ao Brasil. Posteriormente, ele será sepultado no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, em São Paulo.

Ao longo dos dias, diversos artistas se manifestaram sobre a morte do apresentador. E no último sábado, dia 23, os filhos de Gugu resolveram se manifestar publicamente, fazendo homenagens ao pai e agradecendo às mensagens de apoio neste momento difícil. João Augusto, o filho mais velho do artista, de 18 anos de idade, foi o primeiro a publicar uma mensagem nas redes sociais. Depois, foi a vez das filhas gêmeas do jornalista, Marina e Sofia, de 15 anos.

No Instagram, Marina publicou um álbum de fotos e escreveu um texto emocionante, que cativou ainda mais o público.

Pai, meu amor por você é eterno e só tenho que agradecer por todos os momentos de felicidade e por estar ao meu lado sempre. Muito obrigada por ser esse pai que me enche e sempre encheu de orgulho. Hoje o céu ganhou a estrela mais brilhante e acredito que aí de cima, junto com o vovô, está nos guiando e iluminando nosso caminho como sempre. Sou eternamente grata por você. Te amo.

Sofia também compartilhou diversas fotos ao lado do pai, e fez uma homenagem tocante em seu perfil no Instagram.

Pai, meu parceiro, meu melhor amigo, partiu deixando um vazio no meu coração, mas uma luz no meu caminho. Muito obrigada por ser esse homem incrível que me proporcionou momentos inesquecíveis e oportunidades que mudaram minha vida. Acredito que aí de cima você estará orando e cuidando de mim. Sou muito grata pela pessoa que você era e sempre será. Te amo eternamente, pai.