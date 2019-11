Tatá Werneck e Rafael Vitti fazem homenagens e celebram o primeiro mês de vida de Clara Maria

24/11/2019 | 11:10



O último sábado, dia 23, foi bastante especial para Tatá Werneck e Rafael Vitti. O casal comemorou o primeiro mês de vida da filha, Clara Maria, e fez textos recheados de amor nas redes sociais. Em seu Instagram, Tatá revelou todos os apelidos da bebê e ainda confessou que ficou com bastante medo na hora do parto, já que ela precisou fazer uma cesárea.

Minha neném, minha deusa, Clarex, Claruda, Clareira! Minha pequenininha. Um mês que eu pensei em possibilidades para fugir do hospital com medo da cesariana e você, em cinco segundos, me mostrou que tudo valeria a pena para ter você comigo! Eu te amo como não sabia que era possível amar alguém. Deusa da minha vida. DEUSA da minha vida toda! Um mês da minha Deusinha, escreveu a apresentadora.

Já o pai de Clara Maria, Rafa Vitti, agradeceu à filha por todos os ensinamentos e chamou a pequena de meu tesouro.

Te amo filha, obrigado por me lembrar todos os dias que eu não sei de nada... obrigado por me apresentar o mundo novo e aprender um pouco sobre seus olhares, suspiros e pensamentos... tu és meu tesouro do coração! Seu caminho é de luz! Só desejo sabedoria!!! Te amo, minha bichinha, feliz um mês, declarou o ator.

Quanto amor, né?