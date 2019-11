Pelo fim da violência contra mulheres

Do Diário do Grande ABC



24/11/2019 | 09:56



Em maio de 2018, a ONU (Organização das Nações Unidas) deu início à campanha #UseLaranja, iniciativa global pelo fim da violência de gênero que nasceu da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, também conhecida como ONU Mulheres. Desde então, o dia 25 de cada mês tornou-se o Dia Laranja pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Neste dia 25 de novembro, temos mais um motivo para recordar essa luta, pois a data também é marcada como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ao longo do ano, temos então exatamente 12 dias para repensar comportamentos nocivos enquanto sociedade, mas o que falta para acabarmos com a violência entre os gêneros?

Os dados de levantamento apresentado este ano revelaram que, em 2017, cerca de 90 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o mundo. Desse total, 57% foram mortas por seus companheiros ou por algum familiar, e, mais alarmante ainda, um terço das 90 mil mulheres foi assassinado pelo ex-cônjuge ou atual parceiro, ou seja, 30 mil mulheres ao redor do mundo foram mortas por alguém com quem dividiam suas vidas (UNODC, 2019). No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada quatro minutos acontece uma agressão contra mulher com vítima sobrevivente. Isso em dados de 2014 a 2018. São 360 agressões por dia, sem contar as que acabam em morte. Como mulher, não poderia ficar em silêncio diante desse cenário. Como advogada e presidente da 38ª Subsecção da OAB de Santo André, é meu papel defender os direitos dos cidadãos e, especialmente, dessas cidadãs.

Em Santo André, tivemos a recente inauguração do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no Fórum Estadual. A instalação, realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, aconteceu em agosto e o espaço tem agilizado o atendimento de mulheres vítimas de violência de acordo com a Lei Maria da Penha (11.340/2006). A juíza Teresa Cristina Cabral Santana, importante companheira de causa, recebeu a missão de coordenar o anexo, mas foi solicitação do movimento de mulheres andreenses que culminou na criação desse local, para entendermos o quanto o debate desse tema é essencial para seguirmos conquistando a igualdade e garantia de direitos.

Portanto, encerro deixando aberta a questão que explicitei no início: o que falta para acabarmos com a violência entre os gêneros? Falta respeito aos direitos fundamentais, falta igualdade de oportunidades, falta representação, mas, acima de tudo, falta levar o debate adiante, entre famílias e instituições, ocupando espaços públicos e dando voz às mulheres.

Andréa Tartuce é presidente da 38ª subsecção da OAB de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR

Gugu Liberato

O que posso falar sobre a morte de Gugu Liberato? Como ele, também minha filha mora nos Estados Unidos, e sei que lá os serviços domésticos são tão caros. Penso que, diante do valor da moeda, todos brasileiros que lá residem poderiam e podem contratar qualquer serviço doméstico para realizar qualquer benefício em seu lar. Porém, assim como eu e você pensamos sempre que somos autossuficientes para resolver, fica no automático todo resto e, infelizmente, acontecem fatos irreversíveis, aqueles que ninguém nunca estará preparado. Deus conforte toda família e especialmente sua mama.

Rosângela Caris

Mauá

O que é pior?

Em relação à reportagem ‘Combate ao trabalho infantil ainda é falho nas sete cidades’ (Setecidades, dia 17), não dá para saber o que é pior: se as crianças trabalhando para ajudar aos pais; se falta trabalho aos pais daí a necessidade de essas crianças trabalharem; se a falta de melhorias na educação para que essas crianças estudem e não necessitem trabalhar para futuro melhor; se a omissão das prefeituras; se ausência de políticas de enfrentamento ao desemprego por parte de Bolsonaro, enfim, algo precisa ser feito, porque, senão, essas crianças só engrossarão a fila de desempregados daqui uns anos. E nós temos grande responsabilidade nessa história, porque ainda não aprendemos a votar.

Elaide Pereira

Rio Grande da Serra

Mau estado

Relato que o teto e o portão da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Riacho Grande, em São Bernardo, estão em mau estado, pois já faz dois anos que não há manutenção. E a Prefeitura sempre vem com a conversa de que não tem verba, mas isso é mentira. Solicito ao secretário de Saúde e ao prefeito Orlando Morando as devidas providências.

Amauri da Silva

São Bernardo

Buraco

Os motoristas que vêm do bairro Oratório pela Rua Oratório em direção ao Centro, ao acessar a Itamarati, logo após o cruzamento com a Avenida Antônio Cardoso, encontram enorme buraco em frente a uma doceria, bem próximo à Avenida dos Estados. E isso já há muito tempo. Entretanto, não há mágica que faça a Prefeitura consertar o buraco, que, além de causar estragos nos veículos, pode resultar em acidentes graves. Por que será?Será que esse pessoal só enxerga essas coisas em época de eleição?

Marta R. Silva

Santo André

Livre pensar

Ignorantes são aqueles que mais falam e polarizam, digo, discutem, pois, onde a ignorância fala, a inteligência não responde. Ou, como aprendi em casa, quando um não quer, dois não polarizam, brigam. Entendeu, Bolsonaro? Não caia neste barco furado!

Tânia Tavares

Capital

Não deu certo!

Passados os primeiros dez meses da ‘alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir’, do ‘sentimento ou sensação que foge ao controle da razão’ – a chamada loucura –, está claro como água cristalina que já deu a hora de os militares regressarem aos quartéis; os evangélicos voltarem às igrejas e, os loucos, aos manicômios, porque, com certeza, não deu certo nem vai dar.

Paulo Roberto Berttollatto

Diadema