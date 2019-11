Fernanda Lima posa com a filha pela primeira vez e faz desabafo sobre maternidade

24/11/2019 | 09:11



Fernanda Lima publicou no último sábado, dia 23, uma foto coladinha à filha, Maria Manoela, pela primeira vez! Além do clique, compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora de 42 anos de idade fez um desabafo sobre maternidade, dizendo que ser mãe é uma missão difícil e cheia de inseguranças - e ainda aproveitou para a agradecer a todas as mensagens de apoio que recebeu nos últimos meses.

Tem sido difícil dar uma pausa no dia a dia com a bebê para interagir no mundão virtual, mas consegui um tempinho para agradecer tantas mensagens de carinho que venho recebendo por aqui. Também gostaria e preciso ressaltar o apoio de mulheres que, desde o início da minha gravidez, estiveram e seguem do meu lado, me fazendo mais forte., começou Fernanda.

Geralmente são as mulheres que melhor acolhem, auxiliam, encorajam, acompanham e nos dão a mão para diminuir nossas inseguranças. Sim, porque são muitas inseguranças que acompanham uma mulher desde a gravidez até o pós-parto. Mesmo que não seja seu primeiro filho, como é o meu caso. São muitas questões e tabus que dizem respeito ao nosso autocuidado e ao cuidado com os bebês... Portanto, um viva a solidariedade entre as mulheres! Que a gente siga se olhando, se ajudando, se acompanhando, se defendendo e tentando cada vez mais voltar às nossas origens e não deixar que esse processo tão maravilhoso de gerar e parir se torne algo mecânico e sem sentido., desejou a artista.

E um viva aos homens que chegam junto, acompanham, se solidarizam e abraçam seus filhos e suas mulheres de maneira integral., finalizou.

Falou tudo, não é? Vale lembrar que Fernanda também é mãe dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos de idade, frutos de seu casamento com Rodrigo Hilbert.