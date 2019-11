24/11/2019 | 09:01



O jogador Gabigol será um dos protagonistas do especial de Natal Sonho de Criança, que irá ao ar no dia 25 de dezembro, na tela da Globo. Na história, um atleta com cara de mau, com várias tatuagens no corpo e ainda de cabelo platinado, que conquistou toda uma galera, entre eles o menino Lucas Andrade, de 9 anos, morador de São Gonçalo.

O encontro entre os dois será o fio condutor do especial. Além de Gabigol, outros seis atletas integram o elenco, Daniel Alves, Everton Cebolinha, Cristiane, Gabriel Medina, Rayssa Leal e Daniel Dias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.