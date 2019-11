Censura ao herói

Evaldo Novelini

DGABC



24/11/2019 | 08:39



Mobilizada pela propaganda que a Rede Globo exibira à exaustão nos dias anteriores, a audiência aguardava, na noite de 27 de agosto de 1975, o fim do Jornal Nacional para assistir à estreia da superprodução das 20h. Roque Santeiro seria a primeira telenovela brasileira gravada em cores. A expectativa era grande. Ao fim do noticiário, conforme previsto, entrou no ar a abertura do folhetim. Todavia, na sequência, em vez das primeiras cenas da fictícia cidade de Asa Branca, o apresentador do JN, Cid Moreira, retornou à tela e, tom sóbrio, anunciou aos telespectadores que a trama estava censurada pelo governo federal, na época exercido pelos militares.

O episódio ocupa espaço central no livro Herói Mutilado – Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura (Companhia das Letras, 545 páginas, a partir de R$ 75,83), escrito pela jornalista Laura Mattos e que acaba de chegar às livrarias. Partindo da repressão à obra escrita pelo dramaturgo soteropolitano Dias Gomes (1922-1999), a quem documentos oficiais classificavam de “comunista notório e confesso”, a obra traça panorama detalhado da interferência do governo na criação cultural do Brasil – e, pela primeira vez, revela que as tesouras dos censores permaneceram ativas mesmo depois do término da ditadura militar (1964-1985), aposentando-se definitivamente com a promulgação da Constituição da República, em 1988.

A perseguição ao texto de Dias Gomes, focado na luta de classes e em denunciar a opressão governamental, começou tão logo os militares ascenderam ao poder via golpe de 31 de março de 1964. Consagrado como dramaturgo após o filme O Pagador de Promessas, de sua autoria, vencer a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, dois anos antes, ele lançou em 1965 a peça teatral O Berço do Herói, sobre a devoção de uma cidadezinha ao Cabo Roque, militar que teria sido morto em combate durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Como o município se desenvolvera economicamente em torno do culto ao seu herói, o progresso entra subitamente em xeque quando o militar retorna à cidade, agora rebatizada em sua honra, contando ter desertado e passado os últimos tempos esbanjando o dinheiro que acumulara em cabarés europeus. Os coturnos de plantão acusaram o golpe e proibiram a exibição da peça.

Contratado pela Globo, que apostava no talento do escritor para alavancar seu principal produto de entretenimento, Dias Gomes foi escalado para escrever a novela que marcaria a estreia da mais moderna tecnologia até então existente: a exibição em cores. O novelista resolveu então adaptar a trama de O Berço do Herói, mas, para evitar problemas com a censura, substituiu o protagonista. Saiu o militar; entrou um fabricante de imagens sacras que supostamente teria morrido ao defender a igreja de Asa Branca do ataque de bandidos – na verdade, ele fugira com parte do dinheiro que os malfeitores haviam roubado.

Sem perceber o truque, a censura liberou a exibição da novela. Com o aval do governo, 36 capítulos de Roque Santeiro foram gravados e editados. Mas em uma ligação para o amigo Nelson Werneck Sodré, Dias Gomes revelou o estratagema: “Estou fazendo uma pequena safadeza. Fiz uma adaptação e um disfarce do Berço do Herói.” Erro fatal. A ligação estava grampeada.

Novamente proibida, a saga de Dias Gomes só voltaria a interessar à Globo com a saída dos militares do poder. Em 1985, a emissora finalmente pôde levar ao ar sua versão de Roque Santeiro, com o ator José Wilker (1944-2014) como protagonista. Embora a ditadura já tivesse acabado, o aparelho censor ainda estava em vigor. Mais da metade dos 209 capítulos sofreram cortes. Ainda assim, o sucesso da novela foi estrondoso, com picos de 80% de audiência.

‘República de São Bernardo’ tensionou o fim da ditadura

Herói Mutilado – Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura sugere que as greves de maio de 1978 – que, lideradas pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, paralisaram 100 mil metalúrgicos em 55 empresas do Grande ABC – diminuíram o protagonismo da esquerda no processo de reabertura democrática do Brasil.

Segundo a autora Laura Mattos, a entrada dos operários da região na luta pela anistia e pelo fim da censura que caracterizaram a ditadura incomodou representantes da elite econômica. “O empresariado se assustou e reforçou a defesa de uma transição negociada com os militares”, escreve ela na página 235 do livro.

A obra sinaliza que houve ação dos donos do poder para impedir que o recém-criado Partido dos Trabalhadores, nascido em fevereiro de 1980 como consequência das greves, conquistasse espaço político com a implantação do voto direto para presidente. “(A) Chamada ‘República de São Bernardo’ (...) demonstrou a força da mobilização sindical nas indústrias metalúrgicas da região do ABC”, diz Laura.

O livro mostra que a ascensão de Lula e a formação do PT incomodaram os militantes do PCB (Partido Comunista Brasileiro), sigla à qual boa parte dos dramaturgos pertencia, já pertencera ou era simpática – inclusive Dias Gomes, autor de Roque Santeiro. “Foi um baque para o velho Partidão, já abatido com a crise do comunismo internacional”, diz a obra.

Eleição indireta marcou a transição da ditadura à democracia, em 1986. Lula chegaria à Presidência 16 anos depois, via voto popular.