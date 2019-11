Com título, Flamengo garante vaga no Mundial de Clubes e embolsa US$ 12 milhões

23/11/2019 | 20:14



O título da Copa Libertadores, conquistado neste sábado, não vai apenas ampliar a sala de troféus do Flamengo. O feito também vai assegurar ao time carioca a vaga no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês, e também uma premiação no valor de US$ 12 milhões, cerca de R$ 50 milhões.

Derrotado por 2 a 1, com gols nos minutos finais da partida, o River Plate não deixou o estádio Monumental de Lima, no Peru, de mãos abanando. O time argentino vai embolsar US$ 6 milhões, equivalente a R$ 25 milhões.

O triunfo neste sábado deixará o fim de ano do Flamengo mais movimentado. Enquanto os demais times brasileiros estarão de férias, o time carioca vai entrar em campo em meados de dezembro para disputar o Mundial de Clubes, no Catar. A competição, envolvendo sete clubes, será disputado entre 11 e 21 de dezembro.

Após o título do Flamengo, resta apenas uma vaga em aberto no Mundial. O Urawa, do Japão, recebe o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para decidir o campeão da Liga dos Campeões da AFC (Ásia). No primeiro jogo, os sauditas venceram por 1 a 0 e jogam pelo empate.

No Catar, o maior desafio do Flamengo será o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time inglês é liderado pelo poderoso ataque formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino, da seleção brasileira. O goleiro Alisson e o volante Fabinho são outros brasileiros na equipe europeia.

Os demais times já garantidos no Mundial são o Espérance de Tunis, da Tunísia, o mexicano Monterrey, o Hienghène Sport, da Nova Caledônia, e o Al-Sadd-Catar, representante do país-sede.

No Mundial deste ano, os jogos serão realizados nos estádios que vão receber a Copa do Mundo de 2022.