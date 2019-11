Apresentar 'JN' nesta semana tem significado maior, diz Aline Aguiar

23/11/2019 | 19:35



Aline Aguiar, da Globo Minas, e Giovanni Spinucci, da TV Mirante, do Maranhão, serão os apresentadores do Jornal Nacional neste sábado, 23.

"Além da felicidade de representar o meu estado, Minas Gerais, tem um significado ainda maior estar na bancada de um jornal de abrangência nacional na semana da Consciência Negra", disse Aline.

Em fevereiro, Maju Coutinho comemorou o fato de ser a primeira jornalista negra a assumir a bancada do 'JN'. "Eu quero que isso não seja notícia daqui a um tempo. É um simbolismo grande, estou muito feliz, mas espero que esse simbolismo gere uma prática, e que elimine qualquer manchete."

Giovanni, que estará ao lado de Aline neste sábado, 23, também falou sobre a participação no noticiário: "O Jornal Nacional é um altar. Território sagrado do jornalismo brasileiro. Chegar até aqui é uma honra, um prêmio. Ainda mais com a oportunidade de representar o Maranhão, que é um estado maravilhoso, cheio de cores, ritmos e sabores".

A participação dos jornalistas faz parte do rodízio em comemoração ao aniversário de 50 anos do telejornal global, que tem como apresentadores titulares William Bonner e Renata Vasconcellos.

O Jornal Nacional está recebendo aos sábados 27 apresentadores de afiliadas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Os profissionais de Minais Gerais e do Maranhão formam a 13ª dupla a se apresentar pela ação especial que começou em 31 de agosto e vai até 30 novembro.